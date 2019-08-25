Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı!

Galatasaray, 25 Ağustos 2000 tarihinde Real Madrid'i geçerek kazandığı UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümünde şampiyonluk paylaşımında bulundu.

25.08.2019 11:37
Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa paylaşımı!

Galatasaray UEFA Süper Kupa'yı kazandığı günü unutmadı. 2000 yılında ilk olarak UEFA Kupası'nda İngiliz ekibi Arsenal'i penaltılarda geçerek Türkiye'ye futbolda ilk Avrupa kupasını getiren sarı-kırmızılılar, daha sonra UEFA Süper Kupa finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile mücadele etti. 25 Ağustos 2000 tarihinde Monaco'da oynanan müsabakayı Galatasaray, Mario Jardel'in altın golü kazanmış ve ikinci Avrupa kupasını müzesine götürmüştü.

Kupanın yıl dönümü unutmayan sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından, "UEFA Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 2-1 yenerek Avrupa'nın en büyüğü olduk" paylaşımda bulundu.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • DOĞU TAMAY:
    MÖ''den (mileniumdan önce) alınmış bir uefa kupaları var hala onunla övünüyorlar , unutmayın KENDİ EVİNDE avrupa kupalarında 6 tane gol yiyen tek takım sizsiniz bunu da zaman zaman hatırlarsanız iyi olur kovalar sizi GS 0-6 RM anladınız siz onu ! Daha bu alanda çok yazılacak şey var ama buraya sığmaz uyuz kediler sizi !
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