Galatasaray'dan transfer bombası: Higuain

Juventus'tan kiralık olarak Chelsea'ye giden ve güzel bir sezon geçiren Arjantinli golcü için Galatasaray'ın girişimde bulunduğu belirtildi. Milliyet muhabiri Serdar Sarıdağ sürpriz bir transfer iddiasında bulundu.

"GALATASARAY HİGUAIN'İ KOVALIYOR"

Sarıdağ, "Geçenlerde bir kadim dostumla oturuyorum. O da Galatasaray hastası birisi. 'Fatih hoca bu sene forvete sağlam bir isim alacak' dedi. Diagne'den çok çok üst düzey bir isim. Diagne kalır kalmaz bilmiyorum. Ama bence gitti. O arkadaş bana 'Galatasaray, Gonzalo Higuain'i kovalıyor' dedi."

HIGUAIN'İN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Chelsea menajeri Maurizio Sarri'nin isteğiyle devre arasında Juventus'tan kiralanan Higuain, Premier Lig'de 14 maça çıktı ve 5 gol attı. Sarri'nin Chelsea'den ayrılıp Juventus'un başına geçmesi beklenirken oyuncusunu İtalyan ekibinde tutup tutmayacağı ise merak konusu...

PREMIER LİG'DE 13 GOL ATTI

Bu sezonun ilk yarısını Juventus formasıyla İtalya Serie A'da, ikinci yarısını ise Chelsea formasıyla İngiltere Premier Lig'de geçiren Arjantinli golcü, 40 maçta sahaya çıktı ve 13 gol-3 asistlik performans sergiledi.

Kariyerinde River Plate, Real Madrid, Napoli ve AC Milan formaları da giyen 31 yaşındaki Arjantinlinin 2021 yılına kadar Juventus'la sözleşmesi bulunuyor ve Transfermrkt'a göre tahmini piyasa değeri 45 milyon Euro...