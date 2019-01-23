G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Dubai dönüşünce yaptığı açıklamada transfer yapacaklarını ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi.
Galatasaray Spor Kulübü, transfer konusunda futbolcu arayışlarının sürdüğünü ve kulüp tarafından açıklanmayan duyumlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Ara transfer döneminde kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray'dan transfer açıklaması geldi. Sarı- kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada futbolcu arayışlarının sürdüğü belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Değerli Galatasaray Camiası, Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır. Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz. Camiamıza saygıyla duyururuz."
ABDURRAHİM ALBAYRAK: HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dubai dönüşü havaalanında transfer konusunda açıklamalarda bulundu.
İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bir çok futbolcuyla görüştük Dubai'de. Alan ile ilgili kendisiyle ve kulübüyle anlaşmıştık. Her şey yolunda gidiyor fakat transfer yattı haberleri çıktı. Alan gelmek için elinden geleni yapıyor. Pato'ya gelince kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Kendileri ve futbolcuyla görüştük. Kendi kulübüyle bir hesabı olduğu için süre istedi. Her şey yolunda gidiyor. Galatasaray transferleri yapacaktır. Aşağı yukarı 10 futbolcuyla görüşme halindeyiz. Bu futbolculardan 2-3 tanesini takıma kazandıracağız."
-
allah başka dert vermesin bizene takımların transferinden milletin başka sıkıntısı yok gsarayın futbolcusunu düşünecek kapatsınlar futbolu hiç olmazsa dövizler memlekette kalırCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Sen önce rizesporu kurtar kendi memleketini brakıp galatasaraya yardım ediyorsunCevap Yaz Yayından Kaldır
-
albayrak ARTIK SENİ SEVVVMİYORUZ AKSİNE NEFRETİMİZ KALKTI . YALANCISINNN . YAW NE SABIRLI BİR HOCAMIZ VARMIŞ ALLAH TERİMDEN RAZI OLSUNCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
abdurrahim sen taraf iken iyiydin yine öyle ol defol git sen kim bu koca kulubü yönetmek kim hele hele transfere artık hiç girme pısırık herif. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Evet Abdurahim albayragin dediği gibi olumsuz bi durum yok !!!!!! Yine transferi son güne bırakıp son dakika haberiyle transferi yapamadık diyeceğiz bundan daha olumlu haber olur mu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır