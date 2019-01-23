G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok

Galatasaray Spor Kulübü, transfer konusunda futbolcu arayışlarının sürdüğünü ve kulüp tarafından açıklanmayan duyumlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Ara transfer döneminde kadrosunu 3 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray'dan transfer açıklaması geldi. Sarı- kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada futbolcu arayışlarının sürdüğü belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Galatasaray Camiası, Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir. Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır. Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz. Camiamıza saygıyla duyururuz."

ABDURRAHİM ALBAYRAK: HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dubai dönüşü havaalanında transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir çok futbolcuyla görüştük Dubai'de. Alan ile ilgili kendisiyle ve kulübüyle anlaşmıştık. Her şey yolunda gidiyor fakat transfer yattı haberleri çıktı. Alan gelmek için elinden geleni yapıyor. Pato'ya gelince kulübüne çok teşekkür ediyoruz. Kendileri ve futbolcuyla görüştük. Kendi kulübüyle bir hesabı olduğu için süre istedi. Her şey yolunda gidiyor. Galatasaray transferleri yapacaktır. Aşağı yukarı 10 futbolcuyla görüşme halindeyiz. Bu futbolculardan 2-3 tanesini takıma kazandıracağız."

Kaynak: İHA