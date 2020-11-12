Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de Sörloth için girişimlere başladı

20 milyon euro karşılığında transfer olduğu RB Leipzig'de süre aldığı 7 maçta ne gol ne de asist kaydeden Alexander Sörloth, eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. İki Süper Lig devi Galatasaray ile Fenerbahçe, Alman ekibinde gözden çıkarılan Sörloth'u kadrosuna katabilmek için girişimlere başladı.

Galatasaray'ın Leipzig'de bekleneni veremeyen Alexsander Sörloth'la ilgilenmesinin yankısı sürerken, yıldız futbolcu için sürpriz bir şekilde Fenerbahçe de devreye girdi.

Transferde tuttuğunu koparan F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, "Eğer Sörloth yeniden Türkiye'ye dönecekse oynayacağı takım Fenerbahçe olur" ifadesini kullandı.

Kolları sıvayan Emre Belözoğlu, Sörloth'un İsveçli menajeri Mike Kjolo'yu arayarak randevu ayarladı. Belözoğlu ve Kjolo'nun yarın bir araya gelecekleri öğrenildi.

MARCAO İLE TAKAS

Sezon başında AS Roma'nın ısrarla istediği ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Marcao için bu kez de RB Leipzig'in devreye girdiği iddia edilmişti.

Leipzig adına sarı-kırmızılı yönetimle temas kuran Türk asıllı menajer, Marcao'nun şartlarını sordu. Sezon başında AS Roma'dan 15 milyon euro isteyen Galatasaraylı yöneticiler gurbetçi menajere benzer bir rakam düşündüklerini ilettiler.

Bu rakamı vermeye hazır olduğunu ve görüşme yapılabileceği mesajı veren Alman ekibi, beklenen performansı gösterememesi nedeniyle gözden çıkarılan Sörloth'un Marcao ile takasını da gündemine aldı.

ÖNCELİK TRABZON'DA

Trabzon ile Leipzig arasındaki anlaşmaya göre, Sörloth'ta öncelik hakkı bordo-mavili kulüpte.

Trabzon o dönem KAP'a yaptığı açıklamada, "Futbolcunun Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır" demişti.

Sörloth kendisi için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Leipzig'de 7 maçta gol atamadı, asist yapamadı.

(Fotomaç)