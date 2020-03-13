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Koronavirüs, Galatasaray, Spor

Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli

Galatasaray Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanması kararına yönelik bir açıklama yaptı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, futbol maçlarının 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi gerektiği belirtildi.

13.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:45
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli

Galatasaray Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanma kararı hakkında bir açıklama yayınladı.

Sarı kırmızılılar maçların seyircisiz oynanması yerine ertelemenin daha akılcı olacağını bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir.

Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.

"TARAFTARLAR YİNE BİR ARAYA GELECEK"

Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere'de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir.

"15 GÜN YA DA 1 AY ERTELENMELİ"

Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu, Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz."

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Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli

Haberin Videosu:

Galatasaray'dan ligleri erteleme talebi

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