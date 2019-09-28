Galatasaray'dan Melo paylaşımı geldi

28.09.2019 15:51

Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kırmızılı ekipten Melo paylaşımı geldi.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Melo'nun konuşma yaptığı bir video paylaşıldı. Melo, takıma destek için çektiği videoda, "Arkadaşlarım Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcısını olsun, eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.