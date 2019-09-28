Galatasaray'dan Melo paylaşımı geldi

Galatasaray Kulübü, Twitter hesabından Fenerbahçe ile oynanacak derbi maç öncesinde Melo'nun bir videosunu paylaştı.

28.09.2019 15:51
Galatasaray'dan Melo paylaşımı geldi

Süper Lig'in 6. haftasında bugün oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kırmızılı ekipten Melo paylaşımı geldi.

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Melo'nun konuşma yaptığı bir video paylaşıldı. Melo, takıma destek için çektiği videoda, "Arkadaşlarım Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Ben Fenerbahçe'nin sahasında şampiyonluk kazandım. O yüzden kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Allah yardımcısını olsun, eminim ki bugün siz de galibiyet alacaksınız. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR (8)

  • KSK Lİ MESUT:
    Bu conconlar hep böyle, maçtan önce yeneceğiz derler, maçtan sonra da, olsun bizim kupamız var, yok hakem yüzünden falan derler. Bu conconlar akıllanmayacak...
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  • ALEXMANİA:
    soytari degil KRAL KRAL bir Fenerli olarak en cok kiskandigim oyuncuydu.
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  • BİR ZAMANLAR ANADOLU:
    Benim bir fikrim var bu melo gelsin gs de antrenör olsun,arda geri dönsün. Fener de zaten volkan, emre var. Bjk de pascal ı antrenör yapsın, zaten Burak ta mevcut. Premier lig, la liga, seri a bizi kıskansın(!) Bizde aldığımız 2.000 EURO(!) asgari maaş ile bunların kavgasını yapalım. Not Gs liyim
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