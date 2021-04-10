Galatasaray'dan Karagümrük maçı öncesi 'Konsantrasyon' mesajı

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le karşılaşıyor. Puan kaybına tahammülü kalmayan Aslan, kazanarak şampiyonluk umutlarını diri tutmak istiyor. Kritik maç öncesinde Galatasaray, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Konsantrasyon' vurgusu yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin paylaşımı taraftarlardan binlerce beğeni aldı.
Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını hatasız geçmek istiyor. Ligde zirve yarışı için kritik öneme sahip maçta sarı-kırmızılılar kazanmaları halinde 2. lik koltuğuna oturacak. Aslan'ın maç öncesinde yaptığı paylaşım ise büyük beğeni topladı.
GALATASARAY'DAN 'KONSANTRASYON' MESAJI
Galatasaray, şampiyonluk yolunda önemi yüksek mücadele öncesi 'Konsantrasyon' notuyla bir video paylaştı. Takım otobüsünün stada geliş görüntülerinin yer aldığı video, sarı-kırmızılı taraftarlardan kısa sürede büyük beğeni topladı.