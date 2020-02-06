Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz
Galatasaray Spor Kulübü, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugünkü basın toplantısında harcama limiti konusundaki açıklamaların yetersiz olduğunu belirterek, TFF'yi kulüplerin nihai takım harcama limitlerini açıklamaya davet etti.
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in bugün yaptığı açıklamalara cevap verdi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başkanımız Mustafa Cengiz'in 3 Şubat 2020 tarihinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında görüşlerini belirttiği takım harcama limiti konusuyla ilgili ek açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.Kulüplerin 2 Eylül 2019 tarihinde TFF tarafından açıklanan takım harcama limitleri, Kulüp Lisans Talimatnamesi'nin EK XII-G (Takım Harcama Limitinin Artırılması) maddesine dayanarak artırılabilmektedir. Bu maddede takım harcama limiti artırım son başvuru tarihi 15 Aralık, takım harcama limiti artırım gerekçeleri de hedeflenen gelir artışı, sermaye artışı, UEFA müsabakalarına katılım ve transfer faaliyetlerinde gelir fazlası olmak üzere 4 konu olarak açıkça belirlenmiştir.
"DAYANIKSIZ OLMASINA RAĞMEN ARTIRIM KABUL EDİLDİ"
Takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF'nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. Bu tespit yapılırken, TFF'nin 9 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'ne eklediği ve 20 Aralık 2019 tarihinde Kulüp Lisans Talimatnamesi'nden çıkardığı Ek-XII G.5 maddesi de göz önünde bulundurulmaktadır.
"AÇIKLAMALAR YETERSİZ, NİHAİ LİMİTLER AÇIKLANSIN"
Bu tespitler doğrultusunda TFF Başkanı Nihat Özdemir'in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. TFF'yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz."
Haber Videosu: Galatasaray'dan harcama limiti açıklaması: Nihat Özdemir'in açıklamaları yetersiz
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Tc devleti ve hükümetinin her fırsatta kolladığı tek kulüp galatasaraydir bunu herkes iyi bilir ama nedense fener dusmanlastirilir..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aynı suçtan sezon başında Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor''a 3''er puan silme cezası verildi. Bunlara ise mükafat. Tüm kulüplere limit artışı ve harcama kriterlerini sezon başında düzenlense idi 3 er puan silimeyecekti. Kendi aralarında bile birbirlerini yiyorlar. Ülkemin sporunu yönetenler bu kadar basiretsiz ve güçlü olana sürekli kıyak geçen yönetim sergilediği müddetçe sporun tüm branşlarında dünya çapında hezimet yaşamaya her zaman mahkum oluruz.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Bu sene ts bile sampiyon olabilirm degisik bir sezonCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Lig baslamadan dedik zaten fenevi öyle böyle sampiyon yaapacak hakiyla olamaz zatenCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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RUM TAKIMININ RAKIMI DENİZ SEVİYESİNDEN AŞAĞI GİZLİ YÖNETİCİLERİNİN BİZANSIMSI AYAK OYUNLARI. YA NE?Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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NİHAT ÖZDEMİR fenerbahçeyi ZORLA ŞAMPİYON YAPACAKTIR. . . DEMEDİ DEMEYİNCevap Yaz 16 11 Yayından Kaldır
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he he tabi6 4 Yayından Kaldır
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Ulusoy döneminde 4 kez zorla olunca iyi hoş işine gelmeyince de canım yandı.Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
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turkce konuş anlatmak istediğin ne5 3 Yayından Kaldır
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zar zor izleyebildim ne dediğini kendi bile anlamıyordur vermişler okuma metnini okuyor işte.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır