Galatasaray'dan Fransa'ya Onyekuru çıkarması

13.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:54

Uzun süredir Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Henry Onyekuru konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle Teknik Direktör Fatih Terim, geçen yıl kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan yıldız oyuncunun devre arasında takıma katılmasını istiyor.

FRANSA'DA ONYEKURU GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

Takvim'in haberine göre; Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ile bir araya gelmişti. Onyekuru'dan olumlu yanıt alan Hanedar bu kez Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor.

KİRALAMA İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

Şükrü Hanedar'ın kısa süre içinde Monaco kulübünün yetkilileri ile masaya oturarak kiralama teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında. Fransız temsilcisi Monaco, şu ana kadar faydalanamadığı Onyekuru'yu kiralamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.