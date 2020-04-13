Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Mario Balotelli ile ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşme halinde.

Koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alındığı bu dönemde Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir Mario Balotelli ile ilgilendiği iddia ediliyordu. İtalyan muhabir Nicolo Schira, bu iddiaları doğruladı ve Galatasaray'ın Balotelli'ye 2+1 yıllık son yılı opsiyon içeren bir sözleşme teklifinde bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

BRESCİA KÜME DÜŞERSE SERBEST KALACAK

Schira, transfer için Galatasaray ile Balotelli'nin menajeri Mino Raiola arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Brescia forması giyen Balotelli'nin, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Yıldız oyuncunun, Brescia'nın küme düşmesi durumunda serbest kalma maddesi bulunurken bu maddenin İtalya dışına transferi durumunda geçerli olacağı belirtiliyor.