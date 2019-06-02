Galatasaray'dan Ali Koç'un Fatih Terim eleştirilerine yanıt!

Galatasaray 2. Başkanı Yusuf Günay, GS TV'de önemli açıklamalarda bulundu. Günay, Ali Koç'un TFF'nin Fatih Terim'e ödediği tazminat eleştirisine, "Mahkeme Fatih Terim'in tazminat almaya hakkı var demiş ve hocamız bu parayı almayıp kimsesiz çocuklara bağışladığını söyledi. Lucescu, Hiddink'in tazminatları konuşulmadı. Sorumsuz beyanları kınıyoruz, do

"KİME NASİP OLUR 6 KERE GEL, 6 ŞAMPİYONLUK AL"

İbra edilmemelerine değinen ve Albayrak'ın önemine dikkat çeken Günay, "İdari ibrasızlık sonrasında arka odada toplandık, bir sessizlik var. İnsanlar olabilir diye uyarıyordu ama biz ihtimal vermek istemedik. Arka odada sessiz şekilde oturuyoruz, Abdurrahim bey, beyler önümüzdeki hafta borçsuzluk belgesi almak için 74 milyona ihtiyacımız var dedi, sanki böyle bir dert yok. Abdurrahim Albayrak Galatasaray için son derece önemli. Kime nasip olur, 6 kez gel, 6 kez şampiyon ol. Bizim bütçemizde devlet bütçesinden daha fazla disiplin var, aşılamaz. Biz kar ettiysek, tüm kurallara uyduğumuz içindir" dedi.

"EYVAH ŞAMPİYONLUK GİTTİ DEDİĞİMDE ALBAYRAK GELDİ"

Şampiyonluğun kaybedildiğini düşündüğü zamanlar olduğunu ancak Albayrak'ın moral olarak kendilerini üst seviyede tuttuğunu paylaşan yönetici, "Eyvah şampiyonluk gitti dediğimde Abdurrahim Albayrak kulağıma eğildi ve Yusuf'cum merak etme, biz bu sene şampiyonu dedi. Çok sıkıntılı anlarımız oldu, zaman zaman acaba dediğim şeyler oldu. Erzurum, Konya beraberliği, Fenerbahçe maçları kazanacağımız maçlardı. 3 maç var ki, bir tanesi Akhisar maçı, son saniyede Mitroglou'nun golü. Başakşehir maçı da unutulmaz. Tarihi bir maç. 1-0 geriye düştük, o zaman ben protokolde izliyorum ve protokolde izlemek çok zor, kendimi kaptırıyorum. Rakip takımın kaptanı topu tribünlere gönderince, bütün taraftar, herkes kendine geldi ve büyük bir enerji, sinerji oluştu. O an şampiyonluk tekrar gelecek dedim. O topun tribünlere atılması bizi ateşledi. Uzun süredir görülmeyecek bir golle beraberliği sağladık ve sonra 15 dakikada 4 gol attık, biri sayıldı" diye konuştu.

"BAŞKANIN ENERJİSİ YERİNDE VE DEVAM EDİYOR"

Mustafa Cengiz'e teşekkür eden idareci, "Galatasaray'da başkanlık yapmak kolay değil. Muazzam sorunları olan, her saniye ilgilenmen gereken bir yapı. Başkanımız çok zeki, ortak akla önem veren, konuya dahil fikri olacak insanların fikrini alarak nihai karar vermesi ve her işimizi sonuna kadar değerlendirmesini çok takdir ediyorum. Bizler sırayla hastalanıyoruz, başkanın enerjisi yerinde ve devam ediyor. Kendisine bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"CAMİA İLE DOĞRU İLETİŞİMİ TESİS EDEMEDİK"

Taraftarla iletişim konusunda eksikleri olduğunu belirten Yusuf Günay, "İletişim konusunda eleştirildik, camia ile doğru iletişimi tam tesis edemedik. Rizespor başkanına plaket olayı var, işin doğrusunu açıklamayla bile anlatamadık. Galatasaray, stada gelen tüm takımlara yemek ikram ediyor. İnsanlar burada Galatasaray'ın geleneklerini, ev sahipliğini görsünler diyoruz. Rizespor, Kulüpler Birliği kararına karşı çıktı ve yemekte de bunu konuştuk ve maçtan sonra başkan çıktı bizi rahatsız edici şekilde konuştu. İnsanlar bunları söyledikten sonra biz de plaket verdik sandı. Rizespor başkanı zaten Ankara'da yaşıyormuş ve kulübün bizi desteklediğinden de haberi yokmuş. Galatasaray'ın başarısı için her türlü enerjimizi ortaya koymaya devam edeceğiz" sözlerini paylaştı.

"YETKİ VE SORUMLULUĞU KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Galatasaray'ın kar eden tek kulüp olduğunu vurgulayan yönetici, "Türkiye'de bütün kulüpler zarar ederken, Galatasaray'ın 3. çeyreği 82 milyon euro kar ile kapatması, yönetimin bu konudaki gayretinin sonucu. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp da zarar ettiğimiz çok sezon oldu. Bu kar bilançoda oynamayla olmuştur diyen büyüklerimize çok üzüldük. Biz 2525 kişinin oyuyla yönetime geldik, bu oyların bize verdiği yetki ve sorumluluğu, Galatasaray lehine kullanmaya devam edeceğiz" mesajını yolladı.

"TÜRKİYE VE İSLAM DÜNYASININ EN BÜYÜK BAŞARISI"

23. şampiyonluk için çalışmaya başladıklarını vurgulayan Yusuf Günay, "Galatasaray için hemen o akşam hedef 23 dedik. Hedef 23 için çalışmaya devam. Galatasaray, Türkiye'nin en önemli uluslararası markalarından biri. Ben geldiğimde, Galatasaray markası seviyesinde olmayan bir yapılanma gördüm, biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin ve İslam dünyasının ulaştığı en büyük başarıyı Galatasaray getirmiş, dünyada çok büyük bir sempati besleniyor" dedi.

"ALİ DÜRÜST İLE İLGİLİ BİR TEKLİFİMİZ OLMADI"

Ali Dürüst'ün yeni yönetimde olması için Nihat Özdemir ile bir görüşmeleri olmadığını da söyleyen Günay, "Bizim Ali Dürüst bey ile ilgili alın ya da almayın diye bir teklifimiz olmadı. Taslak yönetim kurulu listesi içinde yer alsaydı, biz çıkarın falan demezdik. Bu tamamen bizim irademiz dışında oluşmuş bir şey. Biz sayın Erdal başkanı önerdik e o da kabul edildi. Ali bey ile ilgili bir teklifimiz olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.