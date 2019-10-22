Galatasaray'dan Ali Koç'a tarihi rest! Sözleşme feshedildi

22.10.2019 10:01

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında yaşanan ve gerginliği zirveye çıkartan 'sicili bozuk' tartışması iki kulübün arasını iyice açacak gibi... Fatih Terim'in TT Stadı'nda Divan Restoran ile olan anlaşmanın bitirilmesini istediği iddia edilmişti. Sarı kırmızılı ekip Koç Grubu'na ait Divan Restoran ile anlaşmayı bitirdi.

Galatasaraylı yönetim Türk Telekom'da hizmet veren Divan Restoranı'nın sözleşmesini feshetti yerine Do&Co İkram Hizmetleri ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar Divan'la yapılan anlaşmayı bozduğu için 500 bin dolar tazminat ödeyecek.

TERİM'DEN BEN ÖDERİM RESTİ

Divan Restoranı ile imzalanan sözleşmede belirlenen tazminat bedeli olan 500 bin doları ödemek için Terim'in yönetime, "Gerekirse tazminatı ben öderim" dediği konuşulmuştu.

NELER YAŞANMIŞTI?

İlk olarak Galatasaray'ın 3-2 galip geldiği Kayserispor deplasmanından sonra Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile görüşen Terim, Koç grubunun işletmeciliğini yaptığı "Divan Restoranı"nın Türk Telekom Stadı'nda da bir şubesinin bulunduğunu hatırlatmıştı.

Koç ile büyük gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adam, neden Koç grubu ile devam edildiğini sordu. Sarı kırmızılı yönetici ise Divan Restoranı ile sözleşmelerinin devam ettiğini dile getirerek, bunun sonlanmasının ardından duruma bakabileceklerini dile getirdi.