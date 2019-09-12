Galatasaray'dan Ali Koç'a jest! Kendi adaylarını geri çektiler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği icra kurulu seçimlerine katılma kararı alınca Galatasaray, kendi adayını farklı bir göreve kaydırdı.

12.09.2019 09:28
Galatasaray'dan Ali Koç'a jest! Kendi adaylarını geri çektiler

Sözcü'de yer alan habere göre; F.Bahçe ile G.Saray arasında son dönemde futbol sahaları ve kulislerinde süren soğuk rüzgârlar, kritik bir ortamda yerini centilmenliğe bıraktı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin yeniden düzenlenmesinde önemli yere sahip olacak Avrupa Kulüpler Birliği (European Club Association) seçimlerinde iki ezeli rakip güçbirliği yaptı. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, icra kurulu seçimlerine aday olunca G.Saray kendi adayı Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'i geri çekti. Özer, ikincil bir göreve aday gösterildi.

ALİ KOÇ'A ÖNEMLİ GÖREV

Ali Koç önceki gün yapılan seçimde Türkiye'den ECA'ya seçilen, Ahmet Demet ve Ebru Köksal'dan sonraki üçüncü isim olmuştu. Koç, ECA'da Türk takımlarının çıkarlarını savunacak ve değişikliklerde belirleyici isimlerden olacak.

Galatasaray'dan Ali Koç'a jest! Kendi adaylarını geri çektiler
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YORUMLAR (5)

  • BRÜTÜS:
    Menfaatler örtüştü. Güç birliği bu yüzden. Ortada sadece futbol rekabeti yok, kendi içinde bir çok uzantısı olan, gelir rekabeti var. Kardeş felan olamazlar. Kim kaşırsa kaşısın, Türkiye Cumhuriyetinde her kesimle barış içinde yaşamak temel sebebimiz. oradan kimseye ekmek çıkmaz.
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  • VAY BEEE:
    BUNLAR KAÇ YILDA AVRUPAYA GİDİYORDA ADAY OLUYORLAR. :):):):NE BAŞARILARI VAR :) BAKTI TAKIM OLARAK GİDEMİYORLAR İŞİ BİREYSELE DÖNDERDİ FENER :d :d :) DELİCESİNE GÜLÜYORUM :):):):)
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  • SAHİPSİZ:
    Ya birakin bu ayaklari sizin adayinizi kim secerdi Ali koc agirligiyla secildi. ama helal olsun hemen biz sectirdik olayina bagladiniz isi eskiler aklima geldi Ali sen baskan sizin avrupada tur atlamanizi saglamisti o gunlerde Ali senin kapisindan ayrilmiyordunuz. . . . . .
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  • BARIŞ ARMENİ SEVERYAN:
    Galatasaray ve Fenerbahçe kardeştir. Türkiye''li Türkler ve Anadolu''lu Ermeniler gibi.
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