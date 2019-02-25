Galatasaray'dan Stat Açıklaması: Rakibe Saygı, Kendine Saygı
Galatasaray Kulübü, "Görülen lüzum üzerine: 3. kez tekrarlıyoruz" başlığı altında "Rakibe saygı, kendine saygı" açıklamasında bulundu.
Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden "Görülen lüzum üzerine: 3. kez tekrarlıyoruz" başlığıyla bir açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
"Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Galatasaray Spor Kulübü olarak; Ev sahibi olduğumuz Ali Sami Yen Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla stadımıza gelen rakip takım seyircilerine karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden 'haklı' bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."
-
önce TS taraftarına açmadığınız ısıtıcıların çalışıp çalışmadığını kontrol ettirin ki başka yalan atabilesinizCevap Yaz 3 11 Yayından Kaldır
-
Şikeciler hariçCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
İşte bu yüzden Fener derbilerinde hoparlör takıyorlar ki müzik dinlesinler saygı budurCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır