Galatasaray'da Younes Belhanda ile Mariano Tartıştı!
Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında Younes Belhanda ile Mariano arasında tartışma yaşandı.
Süper Ligin 23. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Akhisarspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetti. Karşılaşmanın 49. dakikasında Younes Belhanda ile Mariano arasında yaşanan tartışma dikkatlerden kaçmadı.
UZUN SÜRE TARTIŞTILAR
Luyimdama'nın sakatlık geçirdiği pozisyon sırasında Mariano, Belhanda'nın yanına gelip bir şeyler söylerken Belhanda, Brezilyalı futbolcuya tepki gösterdi. Uzun süre tartışan ikili, ardından tartışmayı uzatmadan görev yerlerine geri döndüler.
(Sporx)
YORUMLAR