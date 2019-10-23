Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor

Galatasaray'ın Real Madrid'e yenildiği maç sonrasında sarı kırmızılı ekipte forma şansı bulamayan isimler sitem etti. 3-4 futbolcunun, "Biz iyi de oynasak sonuçta formayı onlar giyiyor" tepkisinde bulundu.

23.10.2019 15:21
Galatasaray'da yedeklerden Terim'e sitem: Biz iyi oynasak bile formayı onlar giyiyor

Çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 1 puan toplayan ve dün Real Madrid karşısında kalesinde 10'dan fazla net pozisyon gören Fatih Terim'in kadro tercihleri bazı futbolcuları huzursuz etmiş durumda.

YEDEK KALANLARDAN TEPKİ

Akşam'ın haberine göre; Tecrübeli teknik adamın performansları kötü de olsa sürekli olarak Belhanda, Babel, Mariano, Feghouli, Marcao gibi isimlere şans vermesi yedek kulübesinde oturan oyuncuların moralini bozarken takımda 3-4 futbolcunun "Biz iyi de oynasak sonuçta formayı onlar giyiyor" serzenişinde bulundukları öğrenildi.

Dün akşam Real Madrid önünde Babel, Mariano, Marcao, Belhanda ile tam 72 top kaybı yapan Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir kaos yaşanırken, Terim'in hafta sonu ezeli rakibi karşısında sahaya süreceği 11 ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.

TERİM'DEN RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor hatta Yunus Akgün gibi futbolcuları hamle oyuncusu olarak kullanan Fatih Terim'in radikal değişiklikler yapması beklenirken, sarı kırmızılı kulübün Ocak ayı hamleleri ise merakla bekleniyor.

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YORUMLAR (3)

  • YERLİ VE MİLLİ BJK:
    Zaten ortada bi GS yok ki hepsi yabancı karma bi takım bana hiç bişey ifade etmiyo türkiye adına yani R. madrid le oynadı ama beni gururlandıracak bi takım yok ortada hepsi yabancı yerli olan yok nerdeyse
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  • BELHANDA:
    sayın hocam bu babelde senin görüpte bizim görmediğimz ne var lütfen açıkla her maç ilk 11 de sağda fegoli solda emre mor nasıl olur bi dene de kurtar bizi bu çöpten
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  • YAZIKK:
    BU ADAM MİLLİ TAKINDA DA AYNI KENDİ BİLDİĞİNDEN ŞAŞMAZ HATIR GÖNÜL GAZ İLE BURALARA GELDİ ARTIK TAKIM GAZ KAÇIRIYOR
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