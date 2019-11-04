Galatasaray'da Şener Özbayraklı 6 hafta yok!

Galatasaray'ın evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettiği maçta sakatlanan Şener Özbayraklı, sahalardan 6 hafta uzak kalacak.

04.11.2019 15:34
Galatasaray'da Şener Özbayraklı 6 hafta yok!

Şener Özbayraklı, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın 51. dakikasında sağ kanatta bir pozisyon sonrası yerde kalmış ve sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti.

Deneyimli futbolcu mücadelenin 54. dakikasında yerini Mariano'ya bırakan deneyimli oyuncunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 4 resmi maça çıktı.


VİDEO: Galatasaray'da Şener Özbayraklı 6 hafta yok!
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YORUMLAR (1)

  • ACUNBABADEULAN:
    KRONİK SAKAT OLDUGUNU HERKES BİLİYORDU ZATEN 1 HAFTA VAR 8 HAFTA YOK AMA YÖNETİM BUNU BİLMİYORDU DEMEK. OLUR INSANLIK HALİ. . .
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