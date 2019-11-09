Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi
Süper Lig'İn 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da Florin Andone sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
09.11.2019 21:49 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:10
Gaziantep-Galatasaray maçının 7. dakikasında girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Florin Andone, bir süre denedikten sonra kendisini yere bıraktı.
Yapılan tedavi sonrası değişiklik işaret edildi. Florin Andone 11. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.
Haber Videosu: Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi