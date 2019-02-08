Galatasaray'da Önümüzdeki Sezonun İlk Transferi Trezeguet Olacak

Galatasaray, sezon sonunda Younes Belhanda'yı Arabistan'a gönderip Kasımpaşa forması giyen Trezeguet'i transfer edecek.

Galatasaray'da Önümüzdeki Sezonun İlk Transferi Trezeguet Olacak

Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle taraftarını sevindiren Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Sarı-kırmızılı takımın transfer listesinin ilk sırasında Trezeguet yer alıyor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK MASAYA OTURACAK

Yönetimin Younes Belhanda'yı Suudi Arabistan'a gönderip, Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet'i transfer etmek istiyor. Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa kulübü yöneticileriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacağı ve tüm şartların zorlanacağı bildirildi.

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