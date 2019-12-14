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Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılacak!

Galatasaray'da Brezilyalı oyuncu Mariano'nun menajeri İstanbul'a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli oyuncu ile yollar ayrılacak.

14.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:33
Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılacak!

'da oynadığı futbolla bir hayli ilgi çeken ve 'ın transfer listesinin 1 numarasında yer alan Guilherme ile 'ın gözden çıkardığı Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho'nun sabah saatlerinde 'a geldiği ortaya çıktı.

MARİANO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Hemen hemen her maçtan sonra Ocak ayını işaret eden ve kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fatih Terim'in Mariano'nun üzerini çizdiği belirtilirken, Brezilyalı sağ bekin menajerinin bonservis şartlarını konuşmak için Galatasaray yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi.

(Akşam)


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: Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılacak!
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