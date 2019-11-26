Galatasaray'ın galibiyet hasreti 12 maça çıktı!

26.11.2019 22:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:13

Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa'daki galip gelememe serisi devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).

ADEM BİR İLKİ YAŞADI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Adem Büyük, Club Brugge maçında kariyerinde bir ilki yaşadı. Kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına Real Madrid ile deplasmanda oynanan müsabakada çıkan Büyük, ilk golünü de Brugge'a attı. Müsabakanın 11. dakikasında Ömer Bayram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan 32 yaşındaki futbolcu topu kontrol ettikten sonra yaptığı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu.

Kaynak: İHA