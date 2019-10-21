Galatasaray'da Falcao Real Madrid maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen ve uzun süredir sakatlığı bulunan Falcao'nun Real Madrid maçında oynamayacak.

21.10.2019 12:07
Galatasaray'da Falcao Real Madrid maçında forma giyemeyecek

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı. Yıldız golcünün Real Madrid karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu. Falcao dün de takımla birlikte çalışmadı.

Akşam'ın haberien gçre; Real Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başlama ihtimali tamamen ortadan kalktı. Aşil tendonunda yaşadığı sıkıntı ve ağrılar nedeniyle tedavi gören ve 19 gündür takımla çalışamayan Radamel Falcao'dan iyi haber gelmedi. Falcao ilk maçında Kasımpaşa'ya gol atmış ancak sonraki süreçte işler pek yolunda gitmemişti.

FALCAO'NUN EŞİNDEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Bugünkü idmana katılması halinde Falcao, 20 gün sonra takımla çalışacak ve tek antrenmana çıkacağı için Real Madrid maçında kadroya alınması halinde 90 dakikaya yedek kulübesinde başlayacak. Yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde forvet hattında Andone yer alacak. Bu arada Falcao'nun eşi Lorelei, sosyal medyada bir takipçisinin, "Falcao'yu özledik ne zaman dönecek?" sözlerine "Birkaç gün içinde" yanıtını verdi.

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YORUMLAR (11)

  • RECEP:
    ahhhh benim iyiniyetli sağduyulu türkiyemin güzel insanları biz hergördüğümüz sakallıya dedemiz hhergördüğümüz bıyıklıya emmimiz dedikçe bufutbol sporunu öğrenmek için daha çok paralar harcarız o gidip gidip gelen bizim menejerimiz bu işiyapıyor konuşmasından anlaşıldığı kadarıyla kurt gibide adam bilmiyormuydu bu arkadaşı bize getirdi adamın on sende attığı golleri sanki şimdi atıyormuş gibi medyada sağolsun tekrarladı durdu garibim taraftarda ne bilsin adak bilekesecek kadar istedi.
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  • SS:
    Yanlış biliyorsun, ya oynarsın parayı alırsın, ya da oynamazsın parayı alırsın farketmez
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  • MİS MİS:
    Ben dedim davulla zurnayla göşterişle gelen bir futbolcudan bir cacık olmuyor diye önümüzde wan persüi vardı adam yattı paralarıda aldı gitti yine o biraz oynadı avrupada tur atlattırdı bu falcao yan gel yat osman ayağında bir lafta gs yönetimine ortada dönen laflara göre parasını almamış eğer doğruysa parasını ödeyemeyeceğiniz bir adamı ne diye alırsınız hemde o kadar para yoktuda o annaşmayı uçuk annaşmayı nasıl uygularsınız yönetim gerçekten hıncal abiyi yalancı çıkarmadı.......
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  • D.PAŞALI:
    Ulan arkadaş bu kadar iş bilmezlik olur mu? Gomis leblebi gibi gol atıyordu biraz zam vermediniz, ona vermediğiniz paranın kat kat mislisine bu motor lambaları yanmış, arıza üstüne arıza veren herifleri alıyorsunuz
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  • MUHASEBECİNİZ:
    Giyemiycek mi giymiycek mi ? 1Ekimde ödenecek parayı ödememişsiniz adamda oynamıyor normal yani
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