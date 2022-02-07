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Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi fesih edildi

Demirören Haber Ajansı, Serhan Türk - Spor
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Galatasaray'da Diagne'nin sözleşmesi fesih edildi

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Mbaye Diagne, "Gervinho modeli"ni kabul etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, yabancı kontenjanını açmak için Diagne'nin sözleşmesini sezon sonuna kadar fesih ederek 1 yabancı oyuncu kontenjanını kullanmak istiyor. Galatasaray, özellikle transfer gündeminde olan Robson Reis'i transferini bitirmek isteyor. Transferler olmadığı takdirde Omar'ın lisansının çıkarılması gündemde olacak.


Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Futbol Federasyonu, Mbaye Diagne, Galatasaray, Gervinho, Spor, Haber

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