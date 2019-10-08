Galatasaray'da atılan 1 golün maliyeti 41 milyon TL

Galatasaray bu sezon çıktığı 10 resmi maçta sadece 7 gol atabildi. Sarı kırmızılı ekip futbolculara bonuslar hariç 287 milyon TL maaş ödüyor. Rakamlara vurulduğu zaman Galatasaray'ın attığı 1 golün maliyeti ise 41 milyon TL oldu.

08.10.2019 09:49
Galatasaray'da atılan 1 golün maliyeti 41 milyon TL

Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Galatasaray'da alınan sonuçlar sonrası büyük üzüntü yaşanıyor.

Sezon başında önemli transferlere imza atan Sarı-Kırmızılılar oldukça fazla bir mali yükün altına girerken, futbolculara bonuslar hariç 287 milyon lira maaş ödeniyor. Buna karşın Galatasaray 10 resmi maçta ağlara sadece 7 gol bırakabildi.

Böylece sarı kırmızılılar'ın 1 golünün maliyeti 41 milyon lira oldu. Transferi çok büyük ses getiren ve 5 milyon euro garanti ücret ödenen Falcao 4 resmi maçta 1 golde kaldı. İmza parası ile birlikte bu sezon 4.5 milyon euro kazanan Babel 2 gol atabildi. Yüksek maaş alan diğer isimlerinden Feghouli de takıma gol katkısı veremedi.

4 MAÇA ÇIKTI 1 GOL ATABİLDİ

Yılın en flaş transferi olan Radamel Falcao Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıktı. Sadece Kasımpaşa maçında ağları havalandırabilen Kolombiyalı forvet beklentileri karşılaşamadı. Transfer sürecinin uzaması nedeniyle Monaco ile idmana çıkamayan Falcao henüz fizik olarak hazır değil.

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