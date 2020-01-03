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Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

03.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:46

Son günlerde 'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan 'den Arda Turan için veto geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.

"ARDA TURAN'A İLGİMİZ YOK"

Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.

FATİH TERİM, ARDA TURAN İÇİN NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse bu Arda'dır" demişti.

Kaynak: DHA

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: Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!
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HABER YORUMLARI (7)

  • HELAL:
    helal doğru karar ardanın bu durumda alınması yanlış olurdu bence bide belhanda küfürbazını yollarsa iyi olur kısaca cimboma yakışmayanları yollayın gitsin
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  • DOĞRU SÖZE NE DENİR:
    Başkana katılmayan var mı ? Bu sakallı çocuk, silahını da alsın yanına. Anadolu da bir alt lig takımına gitsin. Tatil günlerinde ava çıkar. .
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