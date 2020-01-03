Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti ve geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.
Son günlerde Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde oluşturulan gündem olumsuz sonuçlandı. Yıldız oyuncu, futboldaki son yıllarını Galatasaray'da tamamlamak isterken Başkan Mustafa Cengiz'den Arda Turan için veto geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.
"ARDA TURAN'A İLGİMİZ YOK"
Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.
FATİH TERİM, ARDA TURAN İÇİN NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar. Bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse bu Arda'dır" demişti.
Haber Videosu: Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferini veto etti!
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Sayın başkanım bizim bu el öpmelerimiz ne olacak buşunamı hocanın elini öptümCevap Yaz Yayından Kaldır
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Helal olsun başkanım takımdaki en akli selim birisi olarak çok doğru kararCevap Yaz Yayından Kaldır
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helal sana büyük bşk. Genç ve gelecek vaddeden futbolcu istiyoruzCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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helal doğru karar ardanın bu durumda alınması yanlış olurdu bence bide belhanda küfürbazını yollarsa iyi olur kısaca cimboma yakışmayanları yollayın gitsinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Başkana katılmayan var mı ? Bu sakallı çocuk, silahını da alsın yanına. Anadolu da bir alt lig takımına gitsin. Tatil günlerinde ava çıkar. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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helal sana başkanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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işte bu yaaa 35 yaşındaki adamı ne yapacaksınızCevap Yaz 1 Yayından Kaldır