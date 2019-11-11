Galatasaray'da Andone şoku!

11.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:50

Galatasaray'a Andone'dan kötü haber geldi. Yıldız oyuncu için kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Oyuncunun uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklama:

"Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone'nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.