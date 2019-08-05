Galatasaray borçlarını yapılandırdı
Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na borçlarını yapılandırdığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü, borçlarını 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz, Aktif Bank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırma sözleşmesi imzalanmıştır. Hem Kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz"
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
-
transferler çok geç geliyor diye laf ediyorlar adam babasının parası gibi saçmıyor parayı en azından en az maliyet ile getirmeye çalışıyor transferleri arkandayız başkan böyle devam ( Diagne gibi çöpleri almadığınız sürece . . . )Cevap Yaz Yayından Kaldır
Son Dakika Spor Haberleri