Haberler » Spor » Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti - Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay vefat etti.

16.11.2019 18:24 | Son Güncelleme: 16.11.2019 18:55
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi vefat etti

Süper Lig ekibi , kulübün Başkan Yardımcısı 'ın annesi Ayşe Günay'ın vefat ettiğini açıkladı. Cenazesi pazar günü kaldırılacak Ayşe Günay'ın Sinop'a defnedileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki başsağlığı mesajında,

"Kulübümüzün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın annesi Ayşe Günay'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumenin naaşı, 17 Kasım Pazar günü ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Sinop Türkeli Gaziler köyü aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhume Ayşe Günay'a rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.