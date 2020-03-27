Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ın ardından bir isimde daha koronavirüse rastlandı. Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yusuf Günay yaptığı açıklamada "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." denildi.

ALBAYRAK VE TERİM'DEN SONRA 3. İSİM

Yusuf Günay, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan üçüncü isim oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'inkoronavirüs test sonuçları pozitif çıkmış ve iki ismin tedavisine başlanmıştı.