Galatasaray, Arda Turan'ı ocak ayında transfer etmeyecek
Sarı kırmızılılarda haftalardır farklı iddiaların ortaya atıldığı Arda Turan konusunda nokta koyuldu. Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim'in bir araya gelerek görüştüğü toplantıda yıldız oyuncunun ocak ayında transfer edilmemesine karar verildi. Terim'in bu konuda Rize maçı sonrası net bir açıklama yapması bekleniyor.
Galatasaray'da haftalardır farklı iddiaların ortaya atıldığı Arda Turan konusuna nokta koyuldu.
Önceki gün taraftarların "Destekleriz" açıklaması yaptığı, Arda'nın da buna "Çocukluk aşkımsın" sözleriyle yanıt verdiği transfer konusunda dün toplantı yapıldı. Sarı kırmızılı kulüpte herkesin fikir ayrılığına düştüğü ve tartıştığı tecrübeli oyuncunun transferi başka bahara kaldı.
TERİM, RİZE MAÇI SONRASI NOKTAYI KOYACAK
Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz bu konu hakkında görüşme yaptı. Daha önce G.Saray'a dönüşü adına yeşil ışık yakan ve "Arda'yı sadece ben değil, G.Saray camiası ve taraftarı da istemeli' diyen tecrübeli hoca bu konuya yarınki Rize maçı sonrasında nokta koyacak.
Fatih Terim'in yarınki kupa maçı sonrasında eski öğrencisi için açıklamalara imza atarak bu konuya nokta koyması bekleniyor.
(Hürriyet)
Haber Videosu: Galatasaray, Arda Turan'ı ocak ayında transfer etmeyecek
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madem istedin al kendi transferinin arkasında dur kendin dur taraftarı karıştırma delikanlı olCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kıvrak 6saray arda hayatının hatasını 6sarayı seçmekle yapmışsınCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Arda Galatasaray a mutlaka alınmalıdır. çünkü o bir semboldür. . .Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
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Eğer haber doğru ise bunlar nasıl insanlardır. . . Anlayan anlatsın insanın yönü hergün değişir mi?Cevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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BETER OLUN :))))Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
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biz beter olmayız şikecileri beter ederiz dilenci8 1 Yayından Kaldır