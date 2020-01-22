: Galatasaray, Arda Turan'ı ocak ayında transfer etmeyecek

22.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:34

Galatasaray'da haftalardır farklı iddiaların ortaya atıldığı Arda Turan konusuna nokta koyuldu.

Önceki gün taraftarların "Destekleriz" açıklaması yaptığı, Arda'nın da buna "Çocukluk aşkımsın" sözleriyle yanıt verdiği transfer konusunda dün toplantı yapıldı. Sarı kırmızılı kulüpte herkesin fikir ayrılığına düştüğü ve tartıştığı tecrübeli oyuncunun transferi başka bahara kaldı.

TERİM, RİZE MAÇI SONRASI NOKTAYI KOYACAK

Teknik Direktör Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz bu konu hakkında görüşme yaptı. Daha önce G.Saray'a dönüşü adına yeşil ışık yakan ve "Arda'yı sadece ben değil, G.Saray camiası ve taraftarı da istemeli' diyen tecrübeli hoca bu konuya yarınki Rize maçı sonrasında nokta koyacak.

Fatih Terim'in yarınki kupa maçı sonrasında eski öğrencisi için açıklamalara imza atarak bu konuya nokta koyması bekleniyor.

(Hürriyet)

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