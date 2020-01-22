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Galatasaray, Arda Turan'ı ocak ayında transfer etmeyecek

Sarı kırmızılılarda haftalardır farklı iddiaların ortaya atıldığı Arda Turan konusunda nokta koyuldu. Başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim'in bir araya gelerek görüştüğü toplantıda yıldız oyuncunun ocak ayında transfer edilmemesine karar verildi. Terim'in bu konuda Rize maçı sonrası net bir açıklama yapması bekleniyor.

22.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:34
Galatasaray, Arda Turan'ı ocak ayında transfer etmeyecek

'da haftalardır farklı iddiaların ortaya atıldığı konusuna nokta koyuldu.

Önceki gün taraftarların "Destekleriz" açıklaması yaptığı, Arda'nın da buna "Çocukluk aşkımsın" sözleriyle yanıt verdiği transfer konusunda dün toplantı yapıldı. Sarı kırmızılı kulüpte herkesin fikir ayrılığına düştüğü ve tartıştığı tecrübeli oyuncunun transferi başka bahara kaldı.

TERİM, MAÇI SONRASI NOKTAYI KOYACAK

Teknik Direktör ile Başkan Mustafa Cengiz bu konu hakkında görüşme yaptı. Daha önce G.Saray'a dönüşü adına yeşil ışık yakan ve "Arda'yı sadece ben değil, G.Saray camiası ve taraftarı da istemeli' diyen tecrübeli hoca bu konuya yarınki maçı sonrasında nokta koyacak.

Fatih Terim'in yarınki kupa maçı sonrasında eski öğrencisi için açıklamalara imza atarak bu konuya nokta koyması bekleniyor.

(Hürriyet)


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: Galatasaray, Arda Turan'ı ocak ayında transfer etmeyecek
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