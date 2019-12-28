Galatasaray - Antalyaspor maçının 11'leri belli oldu

28.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:37

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u konuk ediyor.

Ligde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek yeni yıla 3 puanla girmek istiyor. Galatasaray deplasmanına 7 eksikle gelen Antalyaspor ise puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TERİM'DEN ŞAŞIRTAN TERCİH

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımın as isimleri Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya 11'de yer vermeyerek taraftarları şaşırttı.

Saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Taylan, Seri, Feghouli, Ömer, Falcao.

ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.