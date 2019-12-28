Galatasaray - Antalyaspor maçının 11'leri belli oldu
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Galatasaray - Antalyaspor maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ilk yarının son maçında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ligde bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Galatasaray, hem yeni yıla hem de ligin ikinci yarısına 3 puan alarak girmek istiyor. Galatasaray - Antalyaspor maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu.

28.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 19:37
Galatasaray - Antalyaspor maçının 11'leri belli oldu

Toto Süper Lig'in 17. haftasında , Stadı'nda 'u konuk ediyor.

Ligde bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, Antalyaspor'u mağlup ederek yeni yıla 3 puanla girmek istiyor. Galatasaray deplasmanına 7 eksikle gelen Antalyaspor ise puan ya da puanlar alarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

TERİM'DEN ŞAŞIRTAN TERCİH

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımın as isimleri Ryan Babel ve Younes Belhanda'ya 11'de yer vermeyerek taraftarları şaşırttı.

Saat 20:00'de başlayacak mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Taylan, Seri, Feghouli, Ömer, Falcao.

ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık Çamdal, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

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