Galatasaray, Altay'ın genç golcüsü Kazımcan Karataş için resmi teklif yaptı

20.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:44

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, Akhisarspor maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Töraydın, altyapılarından yetişen genç oyuncu için Galatasaray tarafından resmi bir teklif geldiğini, yönetim kurulunun konuyu önümüzdeki hafta değerlendireceğini kaydetti.

Özcan Töraydın

"ALTYAPI GELENEĞİMİZ SÜRÜYOR"

Töraydın, "Kazımcan 2003 doğumlu, şut becerisi yüksek, oyun zekası iyi, fiziksel gelişimi iyi seyreden bir oyuncumuz. Galatasaray teklifini yaptı. Önümüzdeki hafta değerlendireceğiz. Kazımcan haricinde, Cenk Özkaçar, Eren Erdoğan, Cem Özgener gibi gençlerimiz de yaş gruplarında milli takıma çağrılıyor. Altyapı geleneğimiz sürüyor. Ancak altyapı çalışmaları için tesis konusunda sıkıntımız var. Günlük başarılardan çok kalıcı bir altyapı sistemi için çalışıyoruz. Bornova Belediyesi ve Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ ile önemli bir proje üzerindeyiz. Süper Lig'e yükselip tesisleşmeyi sağladığımız taktirde Altay eski gücüne dönerek Anadolu futbolunun baş aktörü olacaktır" dedi.

Kazımcan Karataş

Kaynak: İHA