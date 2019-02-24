Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, Türk Telekom Stadında Akhisarspor'u konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Ligin 23. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Manu

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