Galatasaray, Akhisarspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Spor Toto Süper Ligde Galatasaray, Türk Telekom Stadında Akhisarspor'u konuk edecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Süper Ligin 23. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Saat 19:00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou
AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Cocalic, Caner, Kadir, Rotman, Sissoko, Aykut, Onur, Barbosa, Manu
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