Galatasaray, Akhisarspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu

2019-2020 Cemil Usta Sezonu başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, Denizlispor'a konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

16.08.2019 19:49
Galatasaray, Akhisarspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Son şampiyon Galatasaray, 2019-2020 sezonu açılış maçında Denizlispor'a konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

DENİZLİSPOR: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Diagne

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