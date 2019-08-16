Galatasaray, Akhisarspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu
2019-2020 Cemil Usta Sezonu başlıyor. Son şampiyon Galatasaray, Denizlispor'a konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Son şampiyon Galatasaray, 2019-2020 sezonu açılış maçında Denizlispor'a konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
DENİZLİSPOR: Adam, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Zeki, Murawski, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Babel, Diagne