Galatasaray, Akhisarspor ile karşılaşıyor! İlk 11'ler belli oldu
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya geliyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Geçen sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor ile Ankara Eryaman Stadında karşılaşacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Seri, Jimmy, Belhanda, Adem, Babel
AKHİSARSPOR: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan