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Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku

Galatasaray'ın Semih Kaya transferi için yaptığı girişimler Sparta Prag cephesinden gelen para talebi nedeniyle sonuçlanamadı.

31.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:40
Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku

'ın hedeflediği stoper transferi gerçekleşmedi. Son gün 'dan 'yı kiralamak isteyen Galatasaray, transferi sonuçlandıramadı. Sparta Prag, Semih Kaya'yı kiralamak için Galatasaray'dan para talep edince anlaşma iptal oldu.

GALATASARAY GEÇEN YIL DA KİRALAMIŞTI

Geçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona ermekteydi.

Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.


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: Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku
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