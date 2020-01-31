Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku
Galatasaray'ın Semih Kaya transferi için yaptığı girişimler Sparta Prag cephesinden gelen para talebi nedeniyle sonuçlanamadı.
Galatasaray'ın hedeflediği stoper transferi gerçekleşmedi. Son gün Sparta Prag'dan Semih Kaya'yı kiralamak isteyen Galatasaray, transferi sonuçlandıramadı. Sparta Prag, Semih Kaya'yı kiralamak için Galatasaray'dan para talep edince anlaşma iptal oldu.
GALATASARAY GEÇEN YIL DA KİRALAMIŞTI
Geçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona ermekteydi.
Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.
Haber Videosu: Galatasaray'a Semih Kaya transferinde son dakika şoku
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Bu adamda ne var anlayan varsa söylesin bunun yerine altyapıdan bir futbolcu alsın a takiminaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ahmet calik ne güne duruyor Donk var Markao var Gencler var Terimin kac stopere ihtiyaci var Anlayan varsa gelsinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bırakın su adamı ya ne faydası var hatta ahmet calık mıdır nedir onuda bedava verin gitsinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Gelmesin zaten ya üffCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır