Galatasaray, Manisa FK'nin 15 yaşındaki oyuncusu Efe Kansız'ı kadrosuna kattı
TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.
2017 yılından bu yana Manisa FK altyapısında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray'a imza attı.
TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI
Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Efe, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan olan Bölge Karması maçlarına davet edilmişti.
Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Galatasaray, Manisa FK'nin genç yıldızı 15 yaşındaki Efe Kansız'ı transfer etti.
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bu çocuğa dikkat edin istanbul bozmasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞİMDİKİ ÇOCUKLARIN ÇOĞU GS LİCevap Yaz Yayından Kaldır
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GENÇLERİ YETİŞTİRELİM YAKIŞIR CİMBOMACevap Yaz Yayından Kaldır
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İnşallah çok başarılı olursun Aslan parçası. Allah yolunu açık etsin.Cevap Yaz Yayından Kaldır