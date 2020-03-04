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Galatasaray, Manisa FK'nin 15 yaşındaki oyuncusu Efe Kansız'ı kadrosuna kattı

TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.

04.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:16
Galatasaray, Manisa FK'nin 15 yaşındaki oyuncusu Efe Kansız'ı kadrosuna kattı

2017 yılından bu yana FK altyapısında forma giyen Kansız, 'a imza attı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Efe, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan olan Bölge Karması maçlarına davet edilmişti.

Efe Kansız, Manisa Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Galatasaray, Manisa FK'nin genç yıldızı 15 yaşındaki Efe Kansız'ı transfer etti.
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