: Galatasaray'a 3 gol atan Rodrygo: Eden Hazard 4 gol at deyince üzüldüm

10.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:59

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Santos'tan 40 milyon euroya transfer ettiği 18 yaşındaki Brezilya'lı Rodrygo Real Madrid TV'ye verdiği röportajda kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

"CASEMİRO ÇOK YARDIMCI OLDU"

Rodrygo, "Uyum sürecinde bana Brezilyalı takım arkadaşlarım Vinicius Jr ve Casemiro çok yardımcı oldu. Galatasaray maçında 3 gol attığımda sadece topu almayı düşündüm ama Eden bana 4 atmam gerektiğini söyledi. Orada üzüldüm diyebilirim." diye konuştu. Genç oyuncu, Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın ağlarına 3 gol bırakmıştı.

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