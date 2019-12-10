Galatasaray'a 3 gol atan Rodrygo: Eden Hazard 4 gol at deyince üzüldüm
Real Madrid forması giyen Rodrygo, "Galatasaray maçında 3 gol attığımda sadece topu almayı düşündüm ama Eden Hazard bana 4 gol atmam gerektiğini söyledi. Orada üzüldüm diyebilirim." dedi.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Santos'tan 40 milyon euroya transfer ettiği 18 yaşındaki Brezilya'lı Rodrygo Real Madrid TV'ye verdiği röportajda kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
"CASEMİRO ÇOK YARDIMCI OLDU"
Rodrygo, "Uyum sürecinde bana Brezilyalı takım arkadaşlarım Vinicius Jr ve Casemiro çok yardımcı oldu. Galatasaray maçında 3 gol attığımda sadece topu almayı düşündüm ama Eden bana 4 atmam gerektiğini söyledi. Orada üzüldüm diyebilirim." diye konuştu. Genç oyuncu, Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçta sarı-kırmızılı takımın ağlarına 3 gol bırakmıştı.
Haber Videosu: Galatasaray'a 3 gol atan Rodrygo: Eden Hazard 4 gol at deyince üzüldüm
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Banada üzüldün mü ayakta izledim maçıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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acirsan acinacak hale gelirsin her kimsen iste adam ol oluyorsa onda at,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır