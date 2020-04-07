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Xavier Hernandez Creus, Galatasaray, Falcao, Katar, Spor

Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti

Koronavirüs nedeniyle spor ekonomisinin zora girdiği günlerde, Katar merkezli çıkan haber Galatasaray'ın yüzünü güldürdü. Xavi'nin, Galatasaray'ın yıldızı Falcao'yu ikna ettiği ve bu transfer için sarı-kırmızılı kulübe 10 milyon euro önerildiği iddia edildi.

07.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:57
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti

Futbolun durmasının ardından pek çok kulüpte olduğu gibi Galatasaray'da da ana gündem maddesi oyunculara yapılacak maaş indirimleri. Sarı- kırmızılı kulüp, başta 5 milyon euro alan Falcao olmak üzere, Belhanda, Feghouli ve Muslera'dan indirim bekliyor. Bir süredir TFF, UEFA ve FIFA ile görüşmeler yapan yönetimin, futbolcuların menajerlerine hukuk ekibi tarafından hazırlanan ve pandemi içerikli bir yazı gönderdiği iddia edilmişti.

GÖRÜŞME YAPTILAR

Bu haberler gündemde kalmaya devam ederken son dönemde Radamel Falcao ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken Katar'ın Al Watan gazetesinden bir iddia daha geldi. Gazete haberinde, Al Sadd'ın, Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray kulübüne 10 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı. Gazeteye göre; Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, Falcao ile görüşerek Katar'da oynaması için kendisini ikna etmeyi başardı.

DOLARLAR ÇAĞIRIYOR

Al Watan gazetesi Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığını duyurduktan sonra, Win Sports ise golcünün, Al Hilal'e transfer olacağı haberini yapmıştı. El Tiempo gazetesi, "Petrol dolarla Falcao'yu çağırıyor" diye haber yaptı. Haberde ilginç de bir detay yer aldı. Win Sports'un, Türkiye'nin yayın hakları anlaşmasını sezon sonu itibariyle bitirerek, yerine Suudi Arabistan Ligi'nin haklarını aldığını yazdı. Şimdi gözler Falcao'dan gelecek yanıta çevrildi.

RECORD: SIRAYA GİRDİLER

Falcao'yla ilgili haberler Avrupa basınında da yer bulmaya başladı. Portekiz'in Record Gazetesi, "34 yaşındaki Radamel Falcao ilgi çekmeye devam ediyor" diye yazdı. Galatasaray'da forma giydiği hatırlatılan yıldız futbolcuyla ilgili, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusu olan eski Porto forveti Türkiye'den ayrılabilir ve Al Sadd ile Al Hilal aday olarak sıraya girdiler bile" ifadesi kullanıldı.

(Sabah)

Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti

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Süper Lig ekib Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti
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