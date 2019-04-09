Galatasaray, 9 Ayda 81 Milyon Lira Kar Etti!

3 büyük takım, 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında kar zarar tablolarını KAP'a bildirdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aksine 81 milyon 3 bin 412 TL kar ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Ligin 3 büyük ekibi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, KAP'a 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında kar zarar tablolarını açıkladı.

İşte KAP'a yapılan açıklamalarda kulüplerin son durumu:

-Galatasaray, 1 Haziran 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında 81 milyon 3 bin 412 TL kar ettiğini KAP'a bildirdi.

-Fenerbahçe, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında 104 milyon 144 bin 89 TL zarar edildiğini KAP'a bildirdi.

-Beşiktaş, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında 206 milyon 359 bin 830 TL zarar edildiğini KAP'a bildirdi.

(Fanatik)

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YORUMLAR (56)

  • İMAM VE ALİ İSTANBUL:
    birinci lilk şampiyonların tekrar sayılmasını istiyorum fener sevindi bursa şampiyon oldu trabzon şampiyon oldu kupa fenerde fener diyor 150 yıl önce şampiyon olduk geçersiz şampiyonlukların tekrar sayılsın adalet istiyoruz
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    DEVŞİR LEN : Azcık aklınızı başınıza devşirin
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    ADINIZI YAZIN: Ne kadar boş ve işsiz bir insansın
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