Galatasaray, 9 Ayda 81 Milyon Lira Kar Etti!
3 büyük takım, 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında kar zarar tablolarını KAP'a bildirdi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aksine 81 milyon 3 bin 412 TL kar ettiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Ligin 3 büyük ekibi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, KAP'a 1 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında kar zarar tablolarını açıkladı.
İşte KAP'a yapılan açıklamalarda kulüplerin son durumu:
-Galatasaray, 1 Haziran 2018 - 28 Şubat 2019 tarihleri arasında 81 milyon 3 bin 412 TL kar ettiğini KAP'a bildirdi.
-Fenerbahçe, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında 104 milyon 144 bin 89 TL zarar edildiğini KAP'a bildirdi.
-Beşiktaş, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 tarihleri arasında 206 milyon 359 bin 830 TL zarar edildiğini KAP'a bildirdi.
(Fanatik)
YORUMLAR (56)
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beşiktaş nasıl zarar etti arkadai ş. ligi cenk tosun vs vsCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ben bu yönetimi tuttumCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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birinci lilk şampiyonların tekrar sayılmasını istiyorum fener sevindi bursa şampiyon oldu trabzon şampiyon oldu kupa fenerde fener diyor 150 yıl önce şampiyon olduk geçersiz şampiyonlukların tekrar sayılsın adalet istiyoruzCevap Yaz 2 9 Yayından KaldırDEVŞİR LEN : Azcık aklınızı başınıza devşirin1 Yayından KaldırADINIZI YAZIN: Ne kadar boş ve işsiz bir insansın3 1 Yayından Kaldır