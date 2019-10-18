Galatasaray 5 maç sonra galip geldi!

18.10.2019 22:33

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor ile mücadele eden Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu karşılaşma ile birlikte sarı-kırmızılılar kötü seriyi de bitirdi. Galatasaray, geride kalan süreçte 3 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet almıştı. Cimbom; Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Club Brugge ile berabere kalıp, Paris Saint Germain'e ise mağlup olmuştu.

RYAN BABEL 3. GOLÜNÜ ATTI

Bu yaz transfer döneminde takıma katılan Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel, en son golünü ligin 3. haftasında deplasmanda oynanan Kayserispor maçında kaydetmişti. Babel, Sivasspor maçıyla suskunluğunu bozdu. Mücadelenin 74. dakikasında sahneye çıkan 32 yaşındaki futbolcu takımının 3. golünü kaydetti. Maça 11'de başlayan Hollandalı yıldız, 90 dakika sahada kaldı. Babel, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını ise 3'e çıkardı.

Kaynak: İHA