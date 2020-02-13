Gabriel Jesus, kariyerine odaklanmak için sevgilisi Fernanda Querioz'u terk etti
Manchester City'de forma giyen Brezilyalı golcü Gabriel Jesus, kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek model sevgilisi Fernanda Querioz'u terk etti.
Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus, model olan kız arkadaşı Fernanda Queiroz ile Ekim ayında beraber yaşamaya başladıktan ayrıldı.
Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla çok mutlu olduklarını gösteren Jesus, ilişkileri başladıktan birkaç ay sonra kimseye bağlı kalmamak ve kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek Querioz'u terk etti.
BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI
Geçtiğimiz yaz ilişkileri başladıktan sonra 22 yaşındaki model, ülkesi Brezilya'dan İngiltere'ye taşınmış ve çift birlikte yaşamaya başlamıştı.
KARİYERİNİ İLK SIRAYA KOYDU, İLİŞKİYİ BİTİRDİ
Noel tatilinde ailesini görmek için Brezilya'ya giden Querioz, İngiltere'ye geri döndüğünde Jesus'un ayrılık kararıyla sarsıldı. Hayatında kariyerini ilk sıraya koymak istediğini belirten Brezilyalı forvet, ilişkilerine noktayı koydu.
Manchester City kulubüne yakın bir kaynak, Fernanda Querioz'un ayrılıktan sonra psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu ve toparlanamadığını söyledi.
Haber Videosu: Gabriel Jesus, kariyerine odaklanmak için sevgilisi Fernanda Querioz'u terk etti
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işini halleti bıraktı gayet normla yabancılar içinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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SIKILMIŞTIR DİYECEKTİM DE BU KIZDAN SIKILIR MI İNSANCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YALANNNNCevap Yaz Yayından Kaldır
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BEN DE KARİYERİME ODAKLANACAĞUM , ONA SEBEP FADİME DEN AYRULACAĞUM DAA :):)Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Haydaaaaaaa. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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DUA ET FUTBOLCUSUN YOKSA BU KIZ SANA İNSTAGRAMDA TAKİBE BİLE İZİN VERMEZ :)Cevap Yaz 23 2 Yayından Kaldır
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hergün bunun gibi binlercesini götürür dua etmesine gerek yok bu işler dua ilede olmuyor zaten1 1 Yayından Kaldır