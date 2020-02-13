: Gabriel Jesus, kariyerine odaklanmak için sevgilisi Fernanda Querioz'u terk etti

13.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:18

Manchester City'nin golcüsü Gabriel Jesus, model olan kız arkadaşı Fernanda Queiroz ile Ekim ayında beraber yaşamaya başladıktan ayrıldı.

Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla çok mutlu olduklarını gösteren Jesus, ilişkileri başladıktan birkaç ay sonra kimseye bağlı kalmamak ve kariyerine odaklanmak istediğini söyleyerek Querioz'u terk etti.

BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLARDI

Geçtiğimiz yaz ilişkileri başladıktan sonra 22 yaşındaki model, ülkesi Brezilya'dan İngiltere'ye taşınmış ve çift birlikte yaşamaya başlamıştı.

KARİYERİNİ İLK SIRAYA KOYDU, İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Noel tatilinde ailesini görmek için Brezilya'ya giden Querioz, İngiltere'ye geri döndüğünde Jesus'un ayrılık kararıyla sarsıldı. Hayatında kariyerini ilk sıraya koymak istediğini belirten Brezilyalı forvet, ilişkilerine noktayı koydu.

Manchester City kulubüne yakın bir kaynak, Fernanda Querioz'un ayrılıktan sonra psikolojik olarak çok kötü durumda olduğunu ve toparlanamadığını söyledi.

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