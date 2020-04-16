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Suudi Arabistan, Ekonomi

G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dünyanın en fakir ülkelerinin borç geri ödemelerinin yıl sonuna kadar dondurulması konusunda anlaştılar. Böylece söz konusu ülkeler koronavirüsle mücadeleye daha fazla kaynak ayırabilecek.

16.04.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:34
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı

G20 ülkeleri, dünyanın en fakir ülkelerinin borç geri ödemelerinin dondurulmasında anlaştılar. G20 dönem başkanı Suudi Arabistan'ın Maliye Bakanı Muhammed al-Jadaanyaptığı açıklamada, borç ana para ve faizlerin geri ödemelerinin dondurulmasının fakir ülkelere sağlık sistemlerini iyileştirmekte olduğunu ve koronavirüs salgını ile mücadelede harcamaları için 20 milyar dolar kaynak sağlayacağını vurguladı.

"BORÇ RAHATLAMASI HERKESİN ÇIKARINA"

IMF Başkanı Georgieva da yaptığı açıklamada, "G20 olağanüstü hızlı karar aldı. Borç rahatlatması herkesin çıkarına. Global toplum, buglobal salgın karşısında ancak en zayıf üyesi kadar güçlü olabilir" diye konuştu.

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (IIF) verdiği bilgiye göre özel sektörden kreditörler G20'nin bu borç rahatlama çabasına gönüllülük temelinde katılacaklar.

G20 NEDİR?

G20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu'ndan oluşuyor.G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
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