G.Saray'ın Olimpiyat şampiyonu judocusu Kelmendi madalyasını kanserli çocuklar için satıyor
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G.Saray'ın Olimpiyat şampiyonu judocusu Kelmendi madalyasını kanserli çocuklar için satıyor

16.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 16.11.2020 21:18
G.Saray'ın Olimpiyat şampiyonu judocusu Kelmendi madalyasını kanserli çocuklar için satıyor

Galatasaraylı judocu Majlinda Kelmendi, 2016 yılında kazandığı tarihi Olimpiyat altın madalyasını kanserle mücadele eden Kosovalı çocuklar yararı için satışa çıkarıyor.

Galatasaray'ın Kosovalı kadın judocusu Majlinda Kelmendi, 2016 Olimpiyatları'nda kazandığı altın madalyalı açık artırmayla satma kararı verdi.

Aynı zamanda, ülkesi Kosova'nın Olimpiyatlarda kazandığı ilk Altın madalya da olan bu madalya hakkında Kelmendi, "Ben, her çocuğun yaşama şansı olsun istiyorum. Rio Olimpiyatları'nda kazandığım bu madalyayı bağışlama kararı verdim. Bu madalyanın satışından elde edeceğim tüm geliri kanserden etkilenen Kosovalı çocuklar için kullanma kararı aldım. Bu para onların tedavileri için kullanılacak." dedi.

"HERKESİN YAŞAMA HAKKI VARDIR"

Kelmendi, "Böylesi beni daha çok gururlandırır. Diğer sporcu arkadaşlarımın da beni örnek almasını ve kanserle mücadele eden Kosovalı çocukların tedavisine katkı sağlamasını istiyorum. Herkesin yaşama hakkı vardır. Kosovalı çocuklar, sizin yardımlarınızla iyileşebilir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

1991 doğumlu Majlinda Kelmendi, 2013 ve 2014 yıllarında dünyanın en değerli judocusu seçilmişti.

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