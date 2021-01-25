G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, bu kez de bikinili cesur pozuyla takipçilerini büyüledi.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, verdiği cesur pozlarla gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak kişisel Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşan Galatasaray'ın eski yengesinin fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum geldi.

G.SARAY TARAFTARININ 'YENGE'SİYDİ

İspanya doğumlu güzel model, 2010 yılında evlendiği Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'den 2019 yılında ayrılmıştı. Sneijder'in Galatasaray 2013 yılında transfer olmasıyla hayatının bir bölümünü İstanbul'da da geçiren Yolanthe Cabau'ya sarı kırmızılı taraftarlar, "Yenge" lakabını takmıştı.