Haberler » Spor » G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı - Spor

G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı

Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Jean Micheal Seri'den geldi. Tecrübeli oyuncu, PSG maçının 41. dakikasıında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

12.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:45
G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı

A Grubu 6. maçında PSG'ye konuk olan 'da orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, sakatlandı.

Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, sakatlanan Seri'nin yerine 41. dakikada oyuna Selçuk İnan'ı dahil etti.


Haber Videosu

: G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (8)

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler