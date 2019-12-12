G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı
Sakatlıklarla boğuşan Galatasaray'a bir kötü haber de Jean Micheal Seri'den geldi. Tecrübeli oyuncu, PSG maçının 41. dakikasıında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
12.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:45
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında PSG'ye konuk olan Galatasaray'da orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, sakatlandı.
Sarı - kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, sakatlanan Seri'nin yerine 41. dakikada oyuna Selçuk İnan'ı dahil etti.
Haber Videosu: G.Saray'da PSG maçında Seri sakatlandı
HABER YORUMLARI (8)
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Sakatlanmasa Galatasaray maçı yirmi sıfır kazanırdı. Tüh tüh yazık olmuş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Olsun ya 6-0 olsaydi dilden dusmezdikCevap Yaz Yayından Kaldır
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HAAAA! BENDE NİYE YENİLDİK DİYORDUM, DEMEK SERİ SAKATLANIP ÇIKTI. OYNASA 2. YARI MAÇ 3-0 DAN 4-3 ALINIRDI.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TS. LİLERİ CİDDİYE BİLE ALMIYORUZ. 2010-11 ŞAMPİYONU OLDUĞUNUZU TESPİT EDERİM SADECE.1 Yayından Kaldır
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Üzulme uefa kupanız var sizin1 2 Yayından Kaldır
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Maç skorunu önceden bildi ve cikmak istedi yesssCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Böyle devam paratör sakın bizi bırakma.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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VAH VAH. . . OYNADIĞI MAÇLARDA NE YAPTI Kİ SAATÇİ ???Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır