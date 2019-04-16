Lamborghini'ye Binen Sabri Sarıoğlu'nun Yeni Aracı Şaşırttı

Bugüne dek 3 milyon liralık Lamborghini, 3,5 milyon TL'lik Ferrari, 1 milyon 200 bin liralık Mercedes cip, 500 bin liralık Range Rover ve 600 bin liralık BMW otomobille görüntülenen Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu, 70-80 bin TL'lik 2017 model Volkswagen Polo marka araçla görüntülendi.

Sabri Sarıoğlu, önceki akşam eşi Yağmur Sarıoğlu ile 2018 model aracıyla Harbiye'de görüntülendi. 2018 Eylül ayında futbolu bırakma kararı alan Sabri Sarıoğlu, önceki akşam eşi Yağmur Sarıoğlu ile Harbiye'de görüntülendi. Bir mekandan çıkarken görüntülenen futbolcu, patlayan flaşları gülerek selamladı.

Bir dönem eşiyle birlikte milyonluk lüks araç tutkunluklarıyla bilinen ikili, bu sefer mütevazı halleriyle dikkat çekti. 2018 model aracın direksiyonunda olan Sarıoğlu, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Sabri Sarıoğlu ''Diğer lüks araçlarınıza ne oldu?'' sorusuna cevap vermedi.

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