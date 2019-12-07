Futbolcunun çektiği şut Boris Johnson'ın cinsel organına isabet etti

07.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:59

İngiltere'de 12 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi mevcut Başbakan Boris Johnson kampanyalarına devam ederken, ilginç bir durumla karşılaştı.

İngiltere'nin Kuzeybatı'sına ziyarette bulunan Johnson, burada Hazel Grove United ile Poynton Jr kız takımları arasında oynanan U10 maçını takip etti ve eşofmanlarını giyerek sahaya indi. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği Johnson, kaleye geçerek futbolcuların şut atmalarını istedi.

BİR ŞUT DA KAFASINA İSABET ETTİ

Bu esnada şutlardan biri Boris Johnson'ın cinsel organına isabet etti. Minik futbolcular, bununla da yetinmedi ve çekilen şutlardan biri de Johnson'ın kafasına geldi. Canı yandığı görülen Johnson, bozuntuya vermeyerek minik futbolcularla eğlenmeye devam etti.

Dün akşam, bir diğer başbakan adayı Jeremy Corbyn ile seçim tartışması programına katılan Johnson, seyircilerin verdiği oyların %52'sini alarak tartışmanın galibi olmuştu.