Futbolculara Kızan Taraftarlar, Maç Sonunda Sahaya Girip Kaptandan Pazubandını Aldı
Almanya Liginde Schalke 04 taraftarları, Fortuna Düsseldorf'a karşı alınan 4-0'lık yenilgi sonrası sahaya girerek kaptan Benjamin Stambouli'nin pazubandını aldı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'a 4-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.
Üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftar faturayı Cezayir asılı Fransız futbolcu Benjamin Stambouli'ye kesti. Düsseldorf mağlubiyeti sonrası sahaya inen taraftarlar, 28 yaşındaki savunma oyuncusundan kaptanlık pazubandını aldı.
"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"
Stambouli maç sonu yaptığı açıklamada, "Biz bu büyük kulübün küçük oyuncularıyız. Taraftarlar kaptanlık pazubandını benden aldı ama ben bu kulüp için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (4)
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Futbol tehlike taraftar çok tehlikeliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bahis pesinde kosan dingiller hem gunaha giriyor hem paranizdan oluyorsunuz şike her yerde uyanin artik tovbe edinCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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FORVET DEFANSA GELMİYOSA DEFANS NE YAPSINCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Varol şikeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır