Futbolcu Mykola Morozyuk'un Eşi Irina Morozyuk, Rize'ye Hayran Kaldı

Çaykur Rizespor'a transfer olan Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, Rize şehrinin çok sevdiğini sosyal medya paylaşımıyla belli etti.

"NE KADAR GÜZEL OLDUĞUNU HAYAL EDEBİLİYORUM"

Irina Morozyuk paylaştığı fotoğrafta, "Bu şehrin güzelliğine gerçekten çok şaşırdım. Rize Kalesi'ndeydik, oradan şehrin ana kısmına açılan bir manzara var ve güzeldi. Bulutlu bir gökyüzü olsaydı, bulutlar ayaklarımızın altında olurdu. Küçük, kesinlikle modern bir şehir, çok canlı. Bir şey satın alabileceğiniz birçok dükkan var. Yaz aylarında çiçekler açarken bu şehrin ne kadar güzel olduğunu hayal edebiliyorum" notunu yazdı.